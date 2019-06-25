З 2012 року СБУ розслідувала шість справ щодо доведення до банкрутства
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. З 2012 року Служба безпеки України розслідує 6 справ щодо доведення підприємств і банків до банкрутства. Про це повідомила керівник Управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю СБУ Олена Гітлянська у відповіді на запит кореспондента УНН.
За даними відомства, протягом 2012-2019 років слідчі СБУ розслідували 6 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів, передбачених статтями 218-1 (Доведення банку до неплатоспроможності) та 219 (Доведення до банкрутства) ККУ.
Одне з цих проваджень відносно однієї особи скеровано до суду з обвинувальним актом, ще одне провадження закрито. У чотирьох кримінальних провадженнях слідство триває.
Нагадаємо, Служба безпеки України у Кропивницькому попередила доведення до банкрутства стратегічного теплопостачального підприємства.