СБУ розкрила спробу доведення до банкрутства стратегічного теплопостачального підприємства
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Служба безпеки України у Кропивницькому попередила доведення до банкрутства стратегічного теплопостачального підприємства. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
“Оперативники спецслужби встановили, що з моменту підписання у 2004 році з міською радою обласного центру договору оренди цілісного майнового комплексу „Кіровоградтеплоенерго“, що забезпечує теплопостачанням велику частину міста, орендатор неефективно використовував надане йому майно та нарощував заборгованість за спожитий газ та оренду. Станом на 2017 рік заборгованість перед НАК „Нафтогаз України“ сягала 134,4 мільйона гривень.
Попри негативні економічні показники та відсутність підтверджених лімітів газу на опалювальні сезони орендатор не відмовлявся від подальшої господарської діяльності. Протягом останніх трьох років такі дії кілька разів призводили до зриву стабільного проходження опалювального сезону”, — повідомили в СБУ.
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Співробітники СБУ проінформували керівництво міської ради Кропивницького про необхідність проведення детального внутрішнього аудиту виконання умов договору орендатором.
“За результатами перевірок Кропивницька міська рада розірвала договір оренди та повернула у комунальну власність громади теплогенеруючий комплекс загальною балансовою вартістю понад 77 мільйонів гривень”, — повідомили у Службі безпеки.