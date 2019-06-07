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СБУ раскрыла попытку доведения до банкротства стратегического теплоснабжающего предприятия

СБУ раскрыла попытку доведения до банкротства стратегического теплоснабжающего предприятия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 июня. УНН. Служба безопасности Украины в Кропивницкому предупредила доведение до банкротства стратегического теплоснабжающего предприятия. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что с момента подписания в 2004 году с городским советом областного центра договора аренды целостного имущественного комплекса "Кировоградтеплоэнерго", что обеспечивает теплоснабжением большую часть города, арендатор неэффективно использовал предоставленное ему имущество и наращивал задолженность за потребленный газ и аренду. По состоянию на 2017 год задолженность перед НАК "Нафтогаз Украины" достигала 134,4 миллиона гривен.

Несмотря на негативные экономические показатели и отсутствие подтвержденных лимитов газа на отопительные сезоны арендатор не отказывался от дальнейшей хозяйственной деятельности. В течение последних трех лет такие действия несколько раз приводили к срыву стабильного прохождения отопительного сезона", - сообщили в СБУ.

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Сотрудники СБУ проинформировали руководство городского совета Кропивницкого о необходимости проведения детального внутреннего аудита выполнения условий договора арендатором.

"По результатам проверок Кропивницкий городской совет расторг договор аренды и вернул в коммунальную собственность общины теплогенерирующий комплекс общей балансовой стоимостью более 77 млн гривен", - сообщили в Службе безопасности.

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