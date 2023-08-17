С 18 августа в Украине еще на 90 дней продлеваются военное положение и всеобщая мобилизация

Детали

27 июля Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 9532 об утверждении указа Президента № 451 от 26 июля “О продлении срока действия военного положения в Украине”, согласно которому срок действия военного положения продлевается с 5:30 18 августа 2023 года на 90 суток.

А также законопроект № 9533 об утверждении указа Президента № 452 от 26 июля “О продлении срока проведения всеобщей мобилизации”, согласно которому срок проведения всеобщей мобилизации продлевается с 18 августа на 90 суток.

В тот же день, 27 июля, Верховная Рада поддержала оба постановления: 347 и 334 голоса соответственно.

Дополнительно

Военное положение в Украине было введено в первый день полномасштабного российского вторжения — 24 февраля 2022 года, и должно было завершиться 25 мая 2022 года.

С того времени военное положение продлевали шесть раз:

— с 25 мая до 23 августа 2022 года;

— с 23 августа до 21 ноября 2022 года;

— с 21 ноября 2022 года до 19 февраля 2023 года;

— с 19 февраля до 20 мая 2023 года;

— с 20 мая до 18 августа 2023 года;

— с 18 августа до 15 ноября 2023 года.

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