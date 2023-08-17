З 18 серпня в Україні ще на 90 днів продовжуються воєнний стан і загальна мобілізація
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. З сьогоднішнього дня, 18 серпня, на території України ще на 90 днів продовжується дія воєнного стану та загальної мобілізації. Президент Зеленський напередодні підписав відповідні закони, пише УНН.
Деталі
27 липня Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект № 9532 про затвердження указу Президента № 451 від 26 липня “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”, згідно з яким строк дії воєнного стану продовжується з 5:30 18 серпня 2023 року на 90 діб.
А також законопроект № 9533 про затвердження указу Президента № 452 від 26 липня “Про продовження строку проведення загальної мобілізації”, згідно з яким строк проведення загальної мобілізації продовжується з 18 серпня на 90 діб.
Того ж дня, 27 липня, Верховна Рада підтримала обидві постанови: 347 та 334 голоси відповідно.
Додатково
Воєнний стан в Україні був запроваджений у перший день повномасштабного російського вторгнення — 24 лютого 2022 року, і мав завершитися 25 травня 2022 року.
З того часу воєнний стан продовжували шість разів:
— з 25 травня до 23 серпня 2022 року;
— з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;
— з 21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року;
— з 19 лютого до 20 травня 2023 року;
— з 20 травня до 18 серпня 2023 року;
— з 18 серпня до 15 листопада 2023 року.
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