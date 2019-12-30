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С 1 января в ОБСЕ будет Албания

С 1 января в ОБСЕ будет Албания

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 января. УНН. Председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с 1 января 2020 принимает на себя Албания, сообщает УНН.

Представители Албании ранее заявляли, что во время председательства страны в ОБСЕ вопрос Украины будет оставаться приоритетным.

"Усилия по урегулированию конфликтов и их предупреждения будут на первом плане нашей повестки дня, начиная с восстановления сил по содействию мирному урегулированию кризиса в и вокруг Украины, которая остается наиболее неотложным вызовом в Европе", - заявил и.о. министра иностранных дел Албании Гент Чакай.

Напомним, в 2018 году в ОБСЕ председательствовала Италия, а в 2019 - Словакия.

Также добавим, что с 21 марта 2014 года в Украине действует специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Основанием для ее работы стало обращение Украины и принятия консенсусного решения всех 57 стран-участниц ОБСЕ.

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