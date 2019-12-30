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З 1 січня в ОБСЄ головуватиме Албанія

З 1 січня в ОБСЄ головуватиме Албанія

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. Головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі з 1 січня 2020 року перебирає на себе Албанія, повідомляє УНН.

Представники Албанії раніше заявляли, що під час головування країни в ОБСЄ питання України залишатиметься пріоритетним.

"Зусилля з врегулювання конфліктів та щодо їх запобігання будуть на першому плані нашого порядку денного, починаючи з відновлення зусиль зі сприяння мирному врегулюванню кризи в та навколо України, яка залишається найбільш невідкладним викликом в Європі", - заявив в.о. міністра закордонних справ Албанії Гент Чакай.

Нагадаємо, у 2018 році в ОБСЄ головувала Італія, а у 2019 – Словаччина.

Також додамо, що з 21 березня 2014 року в Україні діє Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Підставою для її роботи стало звернення України та ухвалення консенсусного рішення усіх 57 країн-учасниць ОБСЄ.

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