ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості вибухів на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ 21-22 грудня зафіксувала збільшення обстрілу на Донбасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.
З вечора 21 грудня до вечора 22 грудня зафіксувала збільшення вибухів на Донбасі, в порівнянні з минулим звітом. У Донецькій області сталося 370 вибухів. Більшість біля Ломакино, Світлодарська та Черненко.
Організація також помітила 45 вибухів у Луганській області. Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах недалеко від Калинового і на південний схід від Попасної.
Нагадаємо, упродовж доби бойовики порушили режим припинення вогню 3 рази. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.