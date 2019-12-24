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ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості вибухів на Донбасі

ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості вибухів на Донбасі

Київ • УНН

 • 10786 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ 21-22 грудня зафіксувала збільшення обстрілу на Донбасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

З вечора 21 грудня до вечора 22 грудня зафіксувала збільшення вибухів на Донбасі, в порівнянні з минулим звітом. У Донецькій області сталося 370 вибухів. Більшість біля Ломакино, Світлодарська та Черненко.

Організація також помітила 45 вибухів у Луганській області. Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах недалеко від Калинового і на південний схід від Попасної.

Нагадаємо, упродовж доби бойовики порушили режим припинення вогню 3 рази. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

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