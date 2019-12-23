Ситуація на Донбасі: бойовики вели обстріли із гранатометів та великокаліберних кулеметів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Упродовж доби бойовики порушили режим припинення вогню 3 рази. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 3 рази. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - йдеться у повідомленні.

За даними пресцентру, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил: поруч з Лебединським – з гранатометів різних систем; неподалік Старогнатівки – зі станкового протитанкового гранатомету.

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Один обстріл з великокаліберного кулемету зафіксовано поблизу населеного пункту Південне, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Сьогодні, 23 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 грудня упродовж доби бойовики порушили режим припинення вогню 5 разів. Унаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

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