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С 1 июля объектам строительства и недвижимости упростят присвоение адресов

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июня. УНН. Экспериментальный порядок по присвоению адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества будет действовать с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, передает УНН.

С 1 июля объектам строительства и недвижимости упростят присвоение адресов

По данным пресс-службы, этот документ предусматривает возможность присвоения адреса на безвозмездной основе по желанию застройщика: при получении строительного паспорта застройки земельного участка или градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка; после получения документа, который дает право на выполнение строительных работ; после принятия объекта в эксплуатацию.

В зависимости от места расположения объекта присвоение адреса будут осуществлять соответствующие уполномоченные органы - исполкомы сельского, поселкового, городского совета, районные в городе Киеве государственные администрации, районные и областные государственные администрации.

Экспериментальный порядок присвоения адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества введен во исполнение Постановления Кабинета Министров Украины от 27 марта 2019 № 367 "Некоторые вопросы дерегуляции хозяйственной деятельности".

Напомним, ранее специалисты строительной отрасли приветствовали инициативу по упрощению присвоения почтового адреса. Директор Департамента правоустанавливающих документов Холдинговой компании "Киевгорстрой" Сергей Вивдюк отметил, что сокращение срока предоставления почтового адреса упростит оформление сделок по приобретению жилья.

"То, что почтовый адрес будет присваиваться до начала строительства в перспективе упростит ведение не только строительной документации, но и документов по оформлению сделки купли/продажи, поскольку отпадет необходимость в справке соответствия между строительным и почтовым адресом", - говорит он.

По мнению Вивдюка, сокращение времени присвоения почтового адреса делает инвестирование более привлекательным и снимает определенные предостережения покупателей, ведь они заранее будут знать, что почтовый адрес уже есть.

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