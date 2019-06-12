З 1 липня об’єктам будівництва і нерухомості спростять присвоєння адрес
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Експериментальний порядок з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна діятиме з 1 липня 2019 року до 31 грудня 2020 року. Про це повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, передає УНН.
За даними прес-служби, цей документ передбачає можливість присвоєння адреси на безоплатній основі за бажанням забудовника: під час отримання будівельного паспорту забудови земельної ділянки або містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки; після отримання документу, що надає право на виконання будівельних робіт; після прийняття об’єкта в експлуатацію.
Залежно від місця розташування об’єкта присвоєння адреси здійснюватимуть відповідні уповноважені органи — виконкоми сільської, селищної, міської ради, районні у місті Києві державні адміністрації, районні та обласні державні адміністрації.
Експериментальний порядок присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна запроваджено на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року № 367 “Деякі питання дерегуляції господарської діяльності”.
Нагадаємо, раніше фахівці будівельної галузі привітали ініціативу зі спрощення присвоєння поштової адреси. Директор Департаменту правовстановлюючих документів Холдингової компанії “Київміськбуд” Сергій Вивдюк зазначив, що скорочення терміну надання поштової адреси спростить оформлення угод з придбання житла.
“Те, що поштова адреса буде присвоюватись до початку будівництва у перспективі спростить ведення не лише будівельної документації, але і документів по оформленню угоди купівлі/продажу, оскільки відпаде потреба у довідці відповідності між будівельною і поштовою адресами”, — говорить він.
На думку Вивдюка, скорочення часу присвоєння поштової адреси робить інвестування більш привабливим і знімає певні перестороги покупців, адже вони наперед знатимуть, що поштова адреса вже є.