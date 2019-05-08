Фахівець прокоментував новації у процедурі присвоєння поштової адреси житловим будинкам

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Скорочення терміну надання поштової адреси спростить оформлення угод з придбання житла. Про це розповів директор Департаменту правовстановлюючих документів Холдингової компанії “Київміськбуд” Сергій Вивдюк, повідоміли УНН у прес-службі компанії.

Вивдюк вважає, що таке суттєве скорочення терміну надання поштових адрес сприятиме більш швидкому оформленню правовстановллючих документів.

28 квітня цього року набрала чинності постанова Кабінету міністрів України № 367 “Деякі питання дерегуляції господарської діяльності”. За новим порядком отримати адресу об’єкту будівництва та нерухомого майна можна буде лише за 5 днів, тоді як зараз цей термін становить в середньому 30 днів. Тепер адреси будуть надаватися автоматично до початку будівництва разом із містобудівними умовами і обмеженнями або будівельним паспортом.

“Від новацій у законодавстві „Київміськбуд“ очікує тільки позитивного ефекту. Те, що поштова адреса буде присвоюватись до початку будівництва у перспективі спростить ведення не лише будівельної документації, але і документів по оформленню угоди купівлі/продажу, оскільки відпаде потреба у довідці відповідності між будівельною і поштовою адресами”, — говорить він.

На думку Вивдюка, скорочення часу присвоєння поштової адреси з місяця до 5 днів робить інвестування більш привабливим і знімає певні перестороги покупців, адже вони наперед знатимуть, що поштова адреса вже є.

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“Одразу після отримання Сертифікату про введення будинку в експлуатацію будівельна компанія вже може звертатися у БТІ за отриманням технічних паспортів без розриву у часі”, — додає Сергій Вивдюк і висловлює сподівання, що разом із цим у новому порядку про присвоєння поштової адреси мінімальним буде і необхідний пакет документів.

Наразі Мінрегіон розробляє порядок визначення реквізитів адреси об’єкта будівництва або нерухомого майна, а також перелік лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, яким не присвоюється поштова адреса. У відомстві мають надію, що новий порядок поліпшить умови ведення бізнесу і зменшить корупційні ризики.

Крім того, даною постановою спрощується реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації. Це можна буде зробити через зручний онлайн кабінет за один день замість десяти.

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