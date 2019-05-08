Фахівець прокоментував новації у процедурі присвоєння поштової адреси житловим будинкам

Вивдюк вважає, що таке суттєве скорочення терміну надання поштових адрес сприятиме більш швидкому оформленню правовстановллючих документів.

28 квітня цього року набрала чинності постанова Кабінету міністрів України № 367 “Деякі питання дерегуляції господарської діяльності”. За новим порядком отримати адресу об’єкту будівництва та нерухомого майна можна буде лише за 5 днів, тоді як зараз цей термін становить в середньому 30 днів. Тепер адреси будуть надаватися автоматично до початку будівництва разом із містобудівними умовами і обмеженнями або будівельним паспортом.

“Від новацій у законодавстві „Київміськбуд“ очікує тільки позитивного ефекту. Те, що поштова адреса буде присвоюватись до початку будівництва у перспективі спростить ведення не лише будівельної документації, але і документів по оформленню угоди купівлі/продажу, оскільки відпаде потреба у довідці відповідності між будівельною і поштовою адресами”, — говорить він.

На думку Вивдюка, скорочення часу присвоєння поштової адреси з місяця до 5 днів робить інвестування більш привабливим і знімає певні перестороги покупців, адже вони наперед знатимуть, що поштова адреса вже є.

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“Одразу після отримання Сертифікату про введення будинку в експлуатацію будівельна компанія вже може звертатися у БТІ за отриманням технічних паспортів без розриву у часі”, — додає Сергій Вивдюк і висловлює сподівання, що разом із цим у новому порядку про присвоєння поштової адреси мінімальним буде і необхідний пакет документів.

Наразі Мінрегіон розробляє порядок визначення реквізитів адреси об’єкта будівництва або нерухомого майна, а також перелік лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, яким не присвоюється поштова адреса. У відомстві мають надію, що новий порядок поліпшить умови ведення бізнесу і зменшить корупційні ризики.

Крім того, даною постановою спрощується реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації. Це можна буде зробити через зручний онлайн кабінет за один день замість десяти.