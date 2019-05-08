Специалист прокомментировал новации в процедуре присвоения почтового адреса жилым домам

Вывдюк считает, что такое существенное сокращение срока предоставления почтовых адресов будет способствовать скорейшему оформлению правовстановллючих документов.

28 апреля этого года вступило в силу постановление Кабинета министров Украины № 367 "Некоторые вопросы дерегуляции хозяйственной деятельности". По новому порядку получить адрес объекта строительства и недвижимости можно будет только за 5 дней, тогда как сейчас этот срок составляет в среднем 30 дней. Теперь адреса будут предоставляться автоматически до начала строительства вместе с градостроительными условиями и ограничениями или строительным паспортом.

"От новаций в законодательстве "Киевгорстрой" ожидает только положительного эффекта. То, что почтовый адрес будет присваиваться до начала строительства в перспективе упростит ведение не только строительной документации, но и документов по оформлению сделки купли/продажи, поскольку отпадет необходимость в справке соответствия между строительной и почтовой адресам", - говорит он.

По мнению Вывдюка, сокращение времени присвоении почтового адреса с месяца до 5 дней делает инвестирование более привлекательным и снимает определенные предостережения покупателей, ведь они заранее будут знать, что почтовый адрес уже есть.

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"Сразу после получения Сертификата о введении дома в эксплуатацию строительная компания уже может обращаться в БТИ за получением технических паспортов без разрыва во времени", - добавляет Сергей Вывдюк и выражает надежду, что вместе с этим в новом порядке о присвоении почтового адреса минимальным будет и необходимый пакет документов.

Сейчас Минрегион разрабатывает порядок определения реквизитов адреса объекта строительства или недвижимого имущества, а также перечень линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, которым не присваивается почтовый адрес. В ведомстве надеются, что новый порядок улучшит условия ведения бизнеса и уменьшит коррупционные риски.

Кроме того, данным постановлением упрощается регистрация декларации о готовности объекта к эксплуатации. Это можно будет сделать через удобный онлайн кабинет за один день вместо десяти.