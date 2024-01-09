Южная Корея готовится к сильным снегопадам: для Сеула выпущено предупреждение

Снег начал засыпать некоторые районы Южной Кореи рано утром во вторник. Согласно прогнозам, в районе Большого Сеула в вечерний час пик будет выпадать до 3 сантиметров снега в час, сообщило государственное метеорологическое агентство, пишет УНН со ссылкой на Yonhap.

Детали

По состоянию на 9 часов утра по местному времени на территории Большого Сеула было выпущено предупреждение о сильном снегопаде. Ожидается, что в этом регионе скопится до 10 см снега. Уведомление выдается, когда ожидается, что снегопад достигнет 5 сантиметров и более в течение 24 часов.

По состоянию на 10 часов утра министерство внутренних дел страны повысило уровень опасности из-за снега до "осторожности".

По данным Корейской метеорологической администрации (KMA), в вечерний час пик ожидается, что по всей столице будет выпадать снег со скоростью от 1 до 3 см в час, предупреждая о необходимости осторожности в отношении временами сильного снегопада.

Утренние температурные минимумы составляли от минус 7°C до 0°C, а дневные максимумы, по прогнозам, будут варьироваться от 1 до 10°C.

По сообщению Корейской метеорологической администрации (KMA), по мере того, как пояс снежных облаков, образовавшийся над Желтым морем, перемещается вглубь страны, все больше регионов будут находиться под воздействием снега, и к полудню в большей части страны пойдет дождь или снег.

Дождь или снег продолжатся всю ночь на большей части территории Большого Сеула и продолжатся до утра среды в южных и восточных частях провинции Кёнгидо и юго-западных провинциях Чолла, включая Кванджу.

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