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Південна Корея готується до сильних снігопадів: для Сеула випущено попередження

Південна Корея готується до сильних снігопадів: для Сеула випущено попередження

Київ • УНН

 • 24064 перегляди

На Південну Корею обрушився снігопад: у Великому Сеулі очікується до 10 см снігу, у зв'язку з чим влада оголосила попередження

Сніг почав засипати деякі райони Південної Кореї рано вранці у вівторок. Згідно з прогнозами, у районі Великого Сеула у вечірню годину пік випадатиме до 3 сантиметрів снігу на годину, повідомило державне метеорологічне агентство, пише УНН з посиланням на Yonhap.

Деталі

Станом на 9 годину ранку за місцевим часом на території Великого Сеула було випущено попередження про сильний снігопад. Очікується, що в цьому регіоні накопичиться до 10 см снігу. Повідомлення видається, коли очікується, що снігопад досягне 5 сантиметрів і більше протягом 24 годин.

Станом на 10 годину ранку міністерство внутрішніх справ країни підвищило рівень небезпеки через сніг до "обережності".

За даними Корейської метеорологічної адміністрації (KMA), у вечірню годину пік очікується, що по всій столиці випадатиме сніг зі швидкістю від 1 до 3 см на годину, попереджаючи про необхідність обережності щодо часом сильного снігопаду.

Ранкові температурні мінімуми становили від мінус 7°C до 0°C, а денні максимуми, за прогнозами, варіюватимуться від 1 до 10°C.

За повідомленням Корейської метеорологічної адміністрації (KMA), у міру того, як пояс снігових хмар, що утворився над Жовтим морем, переміщається вглиб країни, дедалі більше регіонів перебуватимуть під впливом снігу, і до полудня в більшій частині країни піде дощ або сніг.

Дощ або сніг триватимуть усю ніч на більшій частині території Великого Сеула і триватимуть до ранку середи в південних і східних частинах провінції Кьонгідо і південно-західних провінціях Чолла, зокрема в Кванджу.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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