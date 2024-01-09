Кількість загиблих під час землетрусу в Японії зросла до 180
Київ • УНН
Кількість жертв землетрусу в Японії зросла до 180; 120 зниклих безвісти, 565 поранених, тисячі людей перебувають у притулках.
Кількість загиблих під час серії потужних землетрусів, що сталися в Японії збільшилося до 180. Про це свідчать дані, опубліковані владою префектури Ісікава, пише Kyodo News, передає УНН.
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Щонайменше 120 осіб вважаються зниклими - екстрені служби не можуть зв'язатися, щоб підтвердити їхнє розташування.
Кількість постраждалих становить 565 осіб. У пунктах евакуації продовжують перебувати близько 28 тис. жителів районів, які торкнулися землетрусами.
Найбільше від ударів стихії постраждала префектура Ісікава: там повністю або частково зруйновано принаймні 1370 будинків, пожежі знищили понад 300 будівель.
Понад 80 шкіл, у тому числі у Вадзімі та Сузу, не можуть проводити заняття через пошкоджені приміщення.
За даними місцевого муніципального уряду та пожежників, унаслідок пожежі, яка почалася 1 січня, на ринку Вадзіма було знищено близько 200 будівель.
Кількість загиблих від землетрусу в Японії зросла до 16108.01.24, 09:49 • 33033 перегляди
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