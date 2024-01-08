Кількість загиблих від землетрусу в Японії зросла до 161

Кількість загиблих унаслідок руйнівного землетрусу в Японії на Новий рік зросла, за даними влади, до 161, пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Тривають спроби знайти понад 100 осіб, які через тиждень після підземних поштовхів залишаються зниклими безвісти.

Але погана погода заважає рятувальникам: на тлі проливного дощу і снігу є загроза зсувів і обвалення будівель.

Землетрус магнітудою 7,6 стався на віддаленому півострові Ното, зруйнувавши будівлі та спричинивши велику пожежу.

Більшість смертей зафіксовано в найбільш постраждалих містах Вадзіма і Судзу.

Тим часом кількість зниклих безвісти людей скоротилася зі 195 до трохи більше ніж 100. Кількість загиблих зросла зі 120, про які повідомляли в неділю.

Повідомляється, що понад 2000 осіб, як і раніше, залишаються відрізаними від решти світу через суттєве пошкодження доріг. Ще кілька людей перебувають у притулках.

Японські військові роздають припаси, включно з їжею, водою і ковдрами, тим, хто був змушений покинути свої домівки.

У заяві міністерства оборони в неділю йдеться про те, що воно направило близько 6000 військовослужбовців для допомоги в місії з надання допомоги.

Вони додали, що, на їхню думку, ще є живі люди, які потребують порятунку, і пообіцяли продовжити операції з порятунку життів, попри закінчення критичного 72-годинного вікна для пошуку тих, хто вижив.

З'являються історії про порятунок. Жінка 90 років була знайдена живою під завалами після п'яти днів у Судзу.

Станом на ранок понеділка за місцевим часом із Нового року було зафіксовано понад 1200 підземних поштовхів, повідомляє японська громадська телекомпанія NHK.

Доповнення

Японія - одна з найбільш сейсмічно активних країн у світі, і з кінця 2020 року активність навколо Ното зростає.

За останні три роки тут сталося понад 500 землетрусів малої і середньої сили.