Число погибших от землетрясения в Японии возросло до 161

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Японии на Новый год возросло, по данным властей, до 161, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Продолжаются попытки найти более 100 человек, которые неделю спустя остаются пропавшими без вести.

Но плохая погода мешает спасателям: на фоне проливного дождя и снега есть угроза оползней и обрушения зданий.

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на отдаленном полуострове Ното, разрушив здания и вызвав крупный пожар.

Большинство смертей зафиксировано в наиболее пострадавших городах Вадзима и Судзу.

Тем временем число пропавших без вести людей сократилось со 195 до чуть более 100. Число погибших выросло со 120, о которых сообщалось в воскресенье.

Сообщается, что более 2000 человек по-прежнему остаются отрезанными от остального мира из-за значительного повреждения дорог. Еще несколько человек находятся в убежищах.

Японские военные раздают припасы, включая еду, воду и одеяла, тем, кто был вынужден покинуть свои дома.

В заявлении министерства обороны в воскресенье говорится, что оно направило около 6000 военнослужащих для помощи в миссии по оказанию помощи.

Они добавили, что, по их мнению, еще живы люди, которые нуждаются в спасении, и пообещали продолжить операции по спасению жизней, несмотря на окончание критического 72-часового окна для поиска выживших.

Появляются истории о спасении. Женщина 90 лет была найдена живой под завалами после пяти дней в Судзу.

По состоянию на утро понедельника по местному времени с Нового года было зафиксировано более 1200 подземных толчков, сообщает японская общественная телекомпания NHK.

Дополнение

Япония - одна из самых сейсмически активных стран в мире, и с конца 2020 года активность вокруг Ното возрастает.

За последние три года здесь произошло более 500 малых и средних землетрясений.