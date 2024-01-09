Количество погибших во время землетрясения в Японии возросло до 180

Количество погибших во время серии мощных землетрясений, произошедших в Японии увеличилось до 180. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные властями префектуры Исикава, пишет Kyodo News, передает УНН.

Детали

По меньшей мере 120 человек считаются пропавшими - экстренные службы не могут связаться, чтобы подтвердить их местоположение.

Количество пострадавших составляет 565 человек. В пунктах эвакуации продолжают находиться около 28 тыс. жителей районов, затронутых землетрясениями.

Больше всего от ударов стихии пострадала префектура Исикава: там полностью или частично разрушено по крайней мере 1370 домов, пожары уничтожили более 300 зданий.

Более 80 школ, в том числе в Вадзиме и Сузу, не могут проводить занятия из-за поврежденных помещений.

По данным местного муниципального правительства и пожарных, в результате пожара, который начался 1 января, на рынке Вадзима было уничтожено около 200 зданий.

Число погибших от землетрясения в Японии возросло до 161