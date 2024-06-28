В эти выходные жителей Италии ждет продолжение сильной жары, в частности синоптики прогнозируют, что на Сицилии воздух прогреется до 42°C. Передает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

В Италию вернулась волна жары. Синоптики предсказывают, что в ближайшие выходные температура воздуха в стране достигнет 34°C на севере, 35°C - в центре страны. На юге Италии будет 40°C, однако пик ожидается на Сицилии, где, согласно актуальному прогнозу, воздух прогреется до 42°C.

Итальянские органы здравоохранения подготовились защищать уязвимые группы населения. Для пожилых людей будут доступны бесплатные номера телефонов, по которым они смогут обратиться за помощью и советом.

Мы продлили часы работы с 8 утра до 8 вечера семь дней в неделю для несложных случаев в отделениях скорой помощи. Кроме того, мы гарантируем доступность отделений скорой помощи ночью и в праздники - говорит исполнительный директор Агентства здравоохранения Неаполя Чиро Вердолива.

Справка

На протяжении июня в Европе наблюдается высокая температура. Особенно сильная жара продолжает поражать южную Европу. Ветры из Северной Африки вызывают повышение температуры в Италии, а также в балканских странах. На прошлой неделе греческие власти были вынуждены закрыть Акрополь в Афинах, поскольку температура в большей части центральной и южной Греции превысила 40 градусов, а температура вдоль турецкого побережья была на 12 градусов выше, чем обычно для сезона.

Органы здравоохранения южно европейских стран рекомендуют населению оставаться в укрытии и увлажняться. Также власти принимают ряд экстренных мер. Например, в течение жарких дней работодатели не смогут принимать на работу беременных женщин и людей старше 60 лет. Кроме того, с 11.00 до 17.00 запрещено проведение строительных работ.

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Исследователи изучают влияние сильной жары на организм.

Если температура превышает 40 градусов, мы входим в зону риска. Органы могут начать выходить из строя или, по крайней мере, функционировать менее оптимально. Это можно объяснить тем, что называется денатурацией белка. Их форма меняется, и некоторые из них начинают распадаться - объясняет профессор Льюис Холси из Университета Рогемптона в Лондоне.

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