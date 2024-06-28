Південна Італія готується зіткнутися з температурою понад 40°C - Euronews

Цими вихідними мешканців Італії чекає продовження сильної спеки, зокрема синоптики прогнозують, що на Сицилії повітря прогріється до 42°C. Передає УНН із посиланням на Euronews.

Деталі

В Італію повернулася хвиля спеки. Синоптики прогнозують, що найближчими вихідними температура повітря в країні сягне 34°C на півночі, 35°C - у центрі країни. На півдні Італії буде 40°C, проте пік очікується на Сицилії, де, згідно з актуальним прогнозом, повітря прогріється до 42°C.

Італійські органи охорони здоров'я підготувалися захищати вразливі групи населення. Для літніх людей будуть доступні безкоштовні номери телефонів, за якими вони зможуть звернутися по допомогу та пораду.

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Довідка

На протязі червня у Європі спостерігається висока температура. Особливо сильна спека продовжує вражати південну Європу. Вітри з Північної Африки викликають підвищення температури в Італії та балканських країнах. Минулого тижня грецька влада була змушена закрити Акрополь в Афінах, оскільки температура в більшій частині центральної та південної Греції перевищила 40 градусів, а температура вздовж турецького узбережжя була на 12 градусів вище, ніж зазвичай для сезону.

Органи охорони здоров'я південно-європейських країн рекомендують населенню залишатися в укритті та зволожуватися. Також влада вживає низку екстрених заходів. Наприклад, упродовж спекотних днів роботодавці не зможуть приймати на роботу вагітних жінок і людей старше 60 років. Крім того, з 11.00 до 17.00 заборонено проведення будівельних робіт.

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Дослідники вивчають вплив сильної спеки на організм.

Якщо температура перевищує 40 градусів, ми входимо в зону ризику. Органи можуть почати виходити з ладу або, принаймні, функціонувати менш оптимально. Це можна пояснити тим, що називається денатурацією білка. Їх форма змінюється, і деякі з них починають розпадатися