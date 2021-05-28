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"Ювентус" уволил Пирло с поста главного тренера

Киев • УНН

 • 19365 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Руководство итальянского "Ювентуса" объявило о прекращении сотрудничества с тренером Андреа Пирло, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт туринского клуба.

"Ювентус" уволил Пирло с поста главного тренера

Цитата:

"Мы благодарим за мужество, преданность делу, страсть, которая проявляется каждый день, за достигнутые успехи, мы искренне благодарны. Искренне желаем Андреа удачи в будущем, которое, несомненно, будет прекрасным", - говорится в заявлении руководства клуба.

Дополнение

Андреа Пирло занял пост главного тренера "Ювентуса" в начале сезона 2020/2021.

По итогам сезона под руководством 42-летнего наставника туринцы заняли четвертое место в Серии А. Кроме того "Ювентус" выиграл Кубок и Супербукок Италии.

Что было раньше

43-летний вратарь Джанлуиджи Буффон подтвердил, что не будет продлевать контракт с "Ювентусом" и покинет туринский клуб по окончании сезона.

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