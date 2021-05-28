"Ювентус" звільнив Пірло з посади головного тренера

Цитата:

"Ми дякуємо за мужність, відданість справі, пристрасть, яка виявляється кожен день, за досягнуті успіхи, ми щиро вдячні. Щиро бажаємо Андреа удачі в майбутньому, яке, безсумнівно, буде прекрасним", - йдеться в заяві керівництва клубу.

Доповнення

Андреа Пірло обійняв посаду головного тренера "Ювентуса" на початку сезону 2020/2021.

За підсумками сезону під керівництвом 42-річного наставника туринці зайняли четверту сходинку в Серії А. Крім того "Ювентус" виграв Кубок і Супербукок Італії.

Що було раніше

43-річний воротар Джанлуїджі Буффон підтвердив, що не буде продовжувати контракт із "Ювентусом" та покине туринський клуб після закінчення сезону.