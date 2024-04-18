Юсов о взрывах в Джанкое: "Прекрасная операция ВСУ с очень хорошими результатами"

Операция ВСУ в Джанкое временно оккупированного Крыма принесла очень хорошие результаты с уничтожением вражеских сил и средств, заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона в четверг, передает УНН.

"То, что вчера произошло в Джанкое - прекрасная операция ВСУ с очень хорошими результатами уничтожения сил и средств. И дальше, безусловно, будет, - отметил Юсов.

Напомним

17 апреля утром возле военного аэродрома в оккупированном городе Джанкой, Крым, произошли взрывы и пожар.

росСМИ сообщалили, что военный аэродром в оккупированном Джанкое, где было место дислокации вертолетного полка 4-го командования ВВС и ПВО рф, атаковали баллистическими ракетами.

Как писало партизанское движение "АТЕШ", в результате удара по аэродрому в оккупированном Джанкое подтверждается поражение нового комплекса С-400 со взрывом пусковой установки и серьезными повреждениями других машин комплекса.