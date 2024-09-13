Юрист о законопроекте о видеомониторинге: вводит тоталитарный контроль и создает риск утечки данных

В Украине могут ввести видеомониторинг, который будет следить за гражданами, а также идентифицировать их. Такие нововведения предусматривает законопроект №11031 о единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности, который уже включили в повестку дня ВР. Юрист, аналитик Центра совместных действий Ирина Корженкова объяснила УНН, чем грозит данный законопроект и каким образом он опасно расширяет влияние МВД на общество.

Что меняет законопроект о единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности:

вводит систему видеомониторинга состояния публичной безопасности;

Видеомониторинг будут применять в отношении:

- физических лиц в интересах национальной и публичной безопасности, экономического благосостояния и прав человека;

- транспортных средств;

- публичных мест;

- объектов критической, социальной, экономической, жилищно-коммунальной, транспортной, инженерной и другой инфраструктуры;

вводит единую систему видеомониторинга публичной безопасности, которая состоит из систем мониторинга центрального, регионального и местных уровней, а также систем видеомониторинга предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности и систем физических лиц;

полномочия создавать системы видеомониторинга имеют органы сектора безопасности и обороны, органы государственной власти и местного самоуправления;

система видеомониторинга состоит из устройств с функциями фото-, аудио-, видеозаписи, которые работают в автоматическом режиме, и комплексов, обеспечивающих обработку, анализ и передачу собранных данных в систему МВД;

обязывает всех владельцев систем видеомониторинга передавать данные в систему МВД;

система видеомониторинга осуществляет идентификацию человека по следующим параметрам:

- собственное имя, дата рождения, место рождения, пол;

- информация о месте жительства, гражданстве или его отсутствии,

- оцифрованный образ лица лица;

- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспортного документа;

для идентификации личности система видеомониторинга взаимодействует с единым демографическим реестром, национальной системой биометрической верификации и идентификации граждан, иностранцев и лиц без гражданства и другими государственными реестрами;

максимальный срок хранения данных о лице не может превышать 15 лет;

человек имеет право ознакомиться с данными о себе в системе видеомониторинга.

Что не так с законопроектом:

вводит тотальный и по сути тоталитарный контроль за повседневной жизнью жителей государства, что может быть использовано для свертывания демократии и широкого спектра других злоупотреблений;

не устанавливает четких и обоснованных критериев для сбора и использования данных о лице;

опасно расширяет влияние МВД на все общество, превращая страну в полицейское государство;

приведет к значительным расходам из государственного бюджета для внедрения системы видеомониторинга.

Юрист Корженкова отметила, что само по себе видеонаблюдение не является плохим.

Это может быть полезным для борьбы с преступностью и обеспечения безопасности. Но когда этот процесс становится тотальным и неконтролируемым, он превращается в мощный инструмент для ограничения свобод и прав человека. В таком случае демократия оказывается под угрозой. Почему так? Потому что право на анонимность является важной составляющей демократического общества. Когда каждое твое движение зафиксировано, это право теряется, и ты становишься уязвимым к различным формам дискриминации и преследований - сказала Корженкова.

Юрист отметила, что демократические страны не создают механизмов централизованного контроля за своими гражданами, потому что это посягает на их свободу и частную жизнь.

Корженкова рассказала, что нужно убрать или добавить в законопроект, чтобы он был о безопасности и помощи правоохранительным органам, а не о нарушении приватности.

«Для борьбы с российским ПО - создать открытый реестр камер, где будет указано их местонахождение, владельца и назначение. Можно также обязать сертифицировать или лицензировать программное обеспечение видеокамер. Тогда как законопроект предусматривает гораздо более широкие полномочия правоохранительных органов. Камеры следует устанавливать только в местах с высоким риском совершения преступлений (например, возле банков, вокзалов, в общественном транспорте)», - сказала Корженкова.

Она отметила, что необходимо провести широкие общественные обсуждения законопроекта с привлечением экспертов, правозащитников и представителей общественности.

Также по ее словам, нужно разработать информационную кампанию для информирования граждан об их правах и возможности защиты своих персональных данных.

«В таком виде, в котором законопроект есть сейчас - это тотальный контроль, полицейское государство», - подчеркнула юрист.

Корженкова отметила, что согласно законопроекту, МВД становится распорядителем системы видеомониторинга, куда надо будет передавать данные со всех в стране камер видеонаблюдения, в том числе и частных.

Таким образом, силовое ведомство располагает огромным массивом чувствительных данных о каждом гражданине. Это дает возможность отслеживать людей в любом месте и в любое время даже без подозрения (например, оппозиционных журналистов, активистов, политических конкурентов и членов их семей). Учитывая, что МВД практически никому не подотчетно, а также киберугрозы со стороны РФ, это создает огромные риски утечки персональных данных. В общем, если государство имеет доступ к огромным объемам данных о поведении граждан, оно может использовать эту информацию для манипуляций, дискриминации и репрессий - пояснила юристка.

Приватні камери відеоспостереження не спрощують роботу правоохоронців, а у певному сенсі сповільнюють - поліція

В то же время в МВД заявляют, что работа систем видеомониторинга будет построена на условиях обязательного логирования действий администраторов и пользователей таких систем. Алгоритм проверки деятельности пользователей предусматривает возможность выявления фактов незаконной утечки информации.