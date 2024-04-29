Частные камеры видеонаблюдения не упрощают работу правоохранителей, а в определенном смысле замедляют - полиция
Киев • УНН
В Украине насчитывается около 60 000 камер видеонаблюдения, и частный сегмент камер замедляет процесс сбора информации для полиции при реагировании на преступления.
В Украине есть два сегмента камер видеонаблюдения: те, которые принадлежат органам местной власти, и частные. Частный сегмент камер не упрощает работу полиции по реагированию на заявления, преступления, а замедляет в определенном смысле процесс сбора информации. Об этом рассказал начальник Департамента криминального анализа Нацполиции Украины Роман Бутко в эфире "Ночной стражи", передает корреспондент УНН.
Детали
"Например, в США - более 50 млн камер видеонаблюдения, в Великобритании - более 5 млн, в Германии - более 5 млн, в Нидерландах - более 1 млн. Даже если принять во внимание лондонскую систему видеонаблюдения, то она является одной из самых масштабных, если брать в городах - более 620 тыс. камер. Например, в Лондонском метрополитене - более 15 тыс. камер", - рассказал Бутко.
По его словам, в Украине - около 60 тыс. камер, из которых почти 40 тыс. функционируют в различных системах видеонаблюдения. Остальная часть это как ведомственные камеры Национальной полиции, так и частные камеры, к которым полиция имеет доступ, или о которых знает.
Бутко отметил, что системы видеонаблюдения в Украине развиваются, они есть, и это не что-то новое.
Мы можем поделить на два сегмента видеонаблюдения - это то, которое относится к органам местной власти, то есть это областные военные администрации, громады, города, которые строят эти системы, и частный сегмент камер. Если брать частный сегмент камер, то это действительно не упрощает работу полиции по реагированию, немедленному реагированию на заявления, сообщения о тяжких, особо тяжких преступлениях. Это, в определенном смысле, замедляет процесс сбора информации, потому что в большинстве случаев владельцы частных камер не имеют технических норм
Он отметил, что владельцы частных камер не знают, как передать информацию, как ее предоставить следователю, как ее загрузить, и весь этот процесс затягивает раскрытие самого преступления.
"Сейчас нет единого закона, который может урегулировать все эти процессы, то есть функциональности систем, самое главное - информационного обмена этими системами", - сказал Бутко.
Кроме того, он прокомментировал проблему относительно сроков хранения видео.
"Объем данных. Каждое лицо или организация, которая строит систему видеонаблюдения в том или ином месте, она исходит из финансовых характеристик, и возникает вопрос, сколько может храниться видео. Как раз урегулирование, нормирование даст четкое понимание, сколько должно храниться видео. В большинстве случаев относительно тех положений, которые сейчас функционируют в различных системах, - это минимум 30 дней", - сказал Бутко.
Дополнение
Премьер-министр Денис Шмыгаль в январе 2024 года сообщал, что в Украине создают единую платформу видеонаблюдения.
В январе 2024 года журналисты проекта "Схемы" выяснили, что множество камер наблюдения в Украине передают информацию на серверы, которые контролируются китайским производителем. Впоследствии руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель городского головы столицы Петр Оленич заявил, что в Киеве камеры видеонаблюдения работают в собственной закрытой сети.
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