Захист від злочинності: в Україні створюють єдину платформу відеоспостереження

В Україні створюють єдину платформу відеоспостереження. З понад 50 тисяч наявних відеокамер більш ніж 8 тисяч уже інтегровані. Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Ще одним важливим завданням є захист українців від злочинності. Створюємо єдину платформу відеоспостереження. З понад 50 тисяч наявних відеокамер більш ніж 8 тисяч уже інтегровані, і ця робота постійно триває - повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що в країні змінюють стандарти безпеки в цивільному житті.

"Це потреба воєнного часу, яка збережеться і після завершення війни. Тому формування безпечного середовища для наших громадян буде одним із пріоритетів Уряду на цей та наступні роки", - сказав Шмигаль.

Доповнення

У МВС анонсували появу металодетекторів та сканерів багажу у публічних місцях України.

Згодом журналісту УНН повідомили на якому етапі встановлення в Україні в публічних місцях металодетекторів та сканерів багажу.