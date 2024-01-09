Захист від злочинності: в Україні створюють єдину платформу відеоспостереження
Київ • УНН
Україна розробляє єдину платформу відеоспостереження відеоспостереження, в яку вже інтегровано понад 8 000 з 50 000+ камер для посилення цивільної безпеки.
В Україні створюють єдину платформу відеоспостереження. З понад 50 тисяч наявних відеокамер більш ніж 8 тисяч уже інтегровані. Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Ще одним важливим завданням є захист українців від злочинності. Створюємо єдину платформу відеоспостереження. З понад 50 тисяч наявних відеокамер більш ніж 8 тисяч уже інтегровані, і ця робота постійно триває
Він зазначив, що в країні змінюють стандарти безпеки в цивільному житті.
"Це потреба воєнного часу, яка збережеться і після завершення війни. Тому формування безпечного середовища для наших громадян буде одним із пріоритетів Уряду на цей та наступні роки", - сказав Шмигаль.
Доповнення
У МВС анонсували появу металодетекторів та сканерів багажу у публічних місцях України.
Згодом журналісту УНН повідомили на якому етапі встановлення в Україні в публічних місцях металодетекторів та сканерів багажу.