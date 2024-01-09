Защита от преступности: в Украине создают единую платформу видеонаблюдения: в Украине создают единую платформу видеонаблюдения

В Украине создают единую платформу видеонаблюдения. Из более 50 тысяч имеющихся видеокамер более чем 8 тысяч уже интегрированы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Еще одной важной задачей является защита украинцев от преступности. Создаем единую платформу видеонаблюдения. Из более 50 тысяч имеющихся видеокамер более 8 тысяч уже интегрированы, и эта работа постоянно продолжается - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что в стране меняют стандарты безопасности в гражданской жизни.

"Это потребность военного времени, которая сохранится и после завершения войны. Поэтому формирование безопасной среды для наших граждан будет одним из приоритетов правительства на этот и последующие годы", - сказал Шмыгаль.

Дополнение

В МВД анонсировали появление металлодетекторов и сканеров багажа в публичных местах Украины.

Впоследствии журналисту УНН сообщили на каком этапе установления в Украине в публичных местах металлодетекторов и сканеров багажа.