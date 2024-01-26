Китайські камери в Україні: у КМДА заспокоюють, що Київ використовує закриту мережу для системи відеоспостереження
Київ • УНН
На тлі заяв у медіа про небезпеку використання китайських камер Hikvision, керівник цифрової трансформації Києва запевнив, що у столиці система відеоспостереження використовує власну закриту мережу.
У Києві камери відеоспостереження працюють у власній закритій мережі. Про це заявив керівник цифрової трансформації Києва та заступник міського голови столиці Петро Оленич, передає УНН.
Деталі
У ЗМІ поширюється інформація щодо камер відеоспостереження Hikvision, які у тому числі працюють в Києві. Хочу підкреслити, що комплексна система відеоспостереження Києва використовує власну закриту мережу. Це означає, що передача інформації виробнику чи іншим стороннім особам неможлива
Він наголосив, що система регулярно перевіряється відповідними органами безпеки, працює понад 5 років і жодних подібних інцидентів за цей час не зафіксовано.
Контекст
Журналісти проєкту "Схеми" з'ясували, що безліч камер спостереження в Україні передають інформацію на сервери, які контролюються китайським виробником
Йдеться про камери китайських компаній Hikvision і Dahua, які активно використовуються по всій країні. Журналісти провели експеримент і разом з фахівцями встановили, що старіші їх моделі більш уразливі до атак хакерів. На злом пристрою 2015 року пішло близько 15 хвилин.
Відзначається, що і Hikvision, і Dahua, що виробляють ці камери, частково належать державним компаніям Китаю. Вони можуть бути пов'язані з Комуністичною партією.
Журналісти також наголошують, що з урахуванням тісної співпраці Китаю і Росії, є ризик передачі інформації з цих пристроїв безпосередньо Москві.
Нагадаємо
Після масованого російського удару по Києву, 2 січня, українські правоохоронці по "гарячих слідах" відшукала та демонтувала вебкамери, що транслювали роботу ППО під ракетної атаки рф.