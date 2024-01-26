Китайські камери в Україні: у КМДА заспокоюють, що Київ використовує закриту мережу для системи відеоспостереження

У Києві камери відеоспостереження працюють у власній закритій мережі. Про це заявив керівник цифрової трансформації Києва та заступник міського голови столиці Петро Оленич, передає УНН.

Деталі

У ЗМІ поширюється інформація щодо камер відеоспостереження Hikvision, які у тому числі працюють в Києві. Хочу підкреслити, що комплексна система відеоспостереження Києва використовує власну закриту мережу. Це означає, що передача інформації виробнику чи іншим стороннім особам неможлива - заявив Оленич.

Він наголосив, що система регулярно перевіряється відповідними органами безпеки, працює понад 5 років і жодних подібних інцидентів за цей час не зафіксовано.

Контекст

Журналісти проєкту "Схеми" з'ясували, що безліч камер спостереження в Україні передають інформацію на сервери, які контролюються китайським виробником

Йдеться про камери китайських компаній Hikvision і Dahua, які активно використовуються по всій країні. Журналісти провели експеримент і разом з фахівцями встановили, що старіші їх моделі більш уразливі до атак хакерів. На злом пристрою 2015 року пішло близько 15 хвилин.

Відзначається, що і Hikvision, і Dahua, що виробляють ці камери, частково належать державним компаніям Китаю. Вони можуть бути пов'язані з Комуністичною партією.

Журналісти також наголошують, що з урахуванням тісної співпраці Китаю і Росії, є ризик передачі інформації з цих пристроїв безпосередньо Москві.

Нагадаємо

Після масованого російського удару по Києву, 2 січня, українські правоохоронці по "гарячих слідах" відшукала та демонтувала вебкамери, що транслювали роботу ППО під ракетної атаки рф.