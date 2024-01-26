Китайские камеры в Украине: в КГГА успокаивают, что Киев использует закрытую сеть для системы видеонаблюдения
Киев • УНН
На фоне заявлений в медиа об опасности использования китайских камер Hikvision, руководитель цифровой трансформации Киева заверил, что в столице система видеонаблюдения использует собственную закрытую сеть.
В Киеве камеры видеонаблюдения работают в собственной закрытой сети. Об этом заявил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель городского головы столицы Петр Оленич, передает УНН.
Детали
В СМИ распространяется информация о камерах видеонаблюдения Hikvision, которые в том числе работают в Киеве. Хочу подчеркнуть, что комплексная система видеонаблюдения Киева использует собственную закрытую сеть. Это означает, что передача информации производителю или другим посторонним лицам невозможна
Он отметил, что система регулярно проверяется соответствующими органами безопасности, работает более 5 лет и никаких подобных инцидентов за это время не зафиксировано.
Контекст
Журналисты проекта "Схемы" выяснили, что множество камер наблюдения в Украине передают информацию на серверы, которые контролируются китайским производителем
Речь идет о камерах китайских компаний Hikvision и Dahua, которые активно используются по всей стране. Журналисты провели эксперимент и вместе со специалистами установили, что более старые их модели более уязвимы к атакам хакеров. На взлом устройства 2015 года ушло около 15 минут.
Отмечается, что и Hikvision, и Dahua, производящие эти камеры, частично принадлежат государственным компаниям Китая. Они могут быть связаны с Коммунистической партией.
Журналисты также отмечают, что с учетом тесного сотрудничества Китая и России, есть риск передачи информации с этих устройств непосредственно Москве.
Напомним
После массированного российского удара по Киеву, 2 января, украинские правоохранители по "горячим следам" отыскали и демонтировали вебкамеры, транслировавшие работу ПВО во время ракетной атаки рф.
Китайские камеры в Украине: в КГГА успокаивают, что Киев использует закрытую сеть для системы видеонаблюдения
На фоне заявлений в медиа об опасности использования китайских камер Hikvision, руководитель цифровой трансформации Киева заверил, что в столице система видеонаблюдения использует собственную закрытую сеть.
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