Китайские камеры в Украине: в КГГА успокаивают, что Киев использует закрытую сеть для системы видеонаблюдения

В Киеве камеры видеонаблюдения работают в собственной закрытой сети. Об этом заявил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель городского головы столицы Петр Оленич, передает УНН.

Детали

В СМИ распространяется информация о камерах видеонаблюдения Hikvision, которые в том числе работают в Киеве. Хочу подчеркнуть, что комплексная система видеонаблюдения Киева использует собственную закрытую сеть. Это означает, что передача информации производителю или другим посторонним лицам невозможна - заявил Оленич.

Он отметил, что система регулярно проверяется соответствующими органами безопасности, работает более 5 лет и никаких подобных инцидентов за это время не зафиксировано.

Контекст

Журналисты проекта "Схемы" выяснили, что множество камер наблюдения в Украине передают информацию на серверы, которые контролируются китайским производителем

Речь идет о камерах китайских компаний Hikvision и Dahua, которые активно используются по всей стране. Журналисты провели эксперимент и вместе со специалистами установили, что более старые их модели более уязвимы к атакам хакеров. На взлом устройства 2015 года ушло около 15 минут.

Отмечается, что и Hikvision, и Dahua, производящие эти камеры, частично принадлежат государственным компаниям Китая. Они могут быть связаны с Коммунистической партией.

Журналисты также отмечают, что с учетом тесного сотрудничества Китая и России, есть риск передачи информации с этих устройств непосредственно Москве.

Напомним

После массированного российского удара по Киеву, 2 января, украинские правоохранители по "горячим следам" отыскали и демонтировали вебкамеры, транслировавшие работу ПВО во время ракетной атаки рф.