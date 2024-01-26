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Китайские камеры в Украине: в КГГА успокаивают, что Киев использует закрытую сеть для системы видеонаблюдения

Китайские камеры в Украине: в КГГА успокаивают, что Киев использует закрытую сеть для системы видеонаблюдения

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 09:59  •  4836 просмотра

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На фоне заявлений в медиа об опасности использования китайских камер Hikvision, руководитель цифровой трансформации Киева заверил, что в столице система видеонаблюдения использует собственную закрытую сеть.

В Киеве камеры видеонаблюдения работают в собственной закрытой сети. Об этом заявил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель городского головы столицы Петр Оленич, передает УНН.

Детали 

В СМИ распространяется информация о камерах видеонаблюдения Hikvision, которые в том числе работают в Киеве. Хочу подчеркнуть, что комплексная система видеонаблюдения Киева использует собственную закрытую сеть. Это означает, что передача информации производителю или другим посторонним лицам невозможна

- заявил Оленич.

Он отметил, что система регулярно проверяется соответствующими органами безопасности, работает более 5 лет и никаких подобных инцидентов за это время не зафиксировано.

Контекст

Журналисты проекта "Схемы" выяснили, что множество камер наблюдения в Украине передают информацию на серверы, которые контролируются китайским производителем  

Речь идет о камерах китайских компаний Hikvision и Dahua, которые активно используются по всей стране. Журналисты провели эксперимент и вместе со специалистами установили, что более старые их модели более уязвимы к атакам хакеров. На взлом устройства 2015 года ушло около 15 минут.

Отмечается, что и Hikvision, и Dahua, производящие эти камеры, частично принадлежат государственным компаниям Китая. Они могут быть связаны с Коммунистической партией.

Журналисты также отмечают, что с учетом тесного сотрудничества Китая и России, есть риск передачи информации с этих устройств непосредственно Москве.

Напомним

После массированного российского удара по Киеву, 2 января, украинские правоохранители по "горячим следам" отыскали и демонтировали вебкамеры, транслировавшие работу ПВО во время ракетной атаки рф. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Киев
Китайські камери в Україні: у КМДА заспокоюють, що Київ використовує закриту мережу для системи відеоспостереження
Chinese cameras in Ukraine: Kyiv City State Administration reassures that Kyiv uses a closed network for video surveillance
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Китайские камеры в Украине: в КГГА успокаивают, что Киев использует закрытую сеть для системы видеонаблюдения

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