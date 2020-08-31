Юрчишин указал на обязанность иностранных корпораций проверять своих контрагентов в Украине

"Международные корпорации должны проверять своих контрагентов, в том числе тех, которые работают в Украине. Согласно Базеля I и Базеля ІІІ (принципы эффективного банковского надзора - ред.). Юридически украинские дочки являются частью международных структур. Поэтому они должны проходить проверку в соответствии с законодательством, что регулирует деятельность их центральных офисов", - рассказал он.

В противном случае, "дочки" международных компаний будут иметь проблемы с правоохранителями, добавил Юрчишин.

"Добросовестность компаний и частота их проверок зависит от деятельности контролирующих органов в странах расположения центральных офисов. Например, австрийские финансовые корпорации избегают выполнения этих требований (проверок)", - добавил нардеп.

Отметим, что в Украине "грешат" работой с фиктивными предприятиями и крупные иностранные компании, среди которых американский Cargill, который вместе с мошенниками фигурирует в схемах уклонения от уплаты налогов. Это в свою очередь наносит репутационный ущерб как самой компании, так и правительству Украины, которое Cargill кредитует.

Факты уклонения от уплаты налогов - это компетенция Государственной службы финансового мониторинга Украины, говорит Юрчишин.

"Если такой факт есть - нужно заявить об этом в Государственную службу финансового мониторинга. Это их компетенция, их поле деятельности и они должны реагировать. Если проблема выходит за рамки деятельности Государственной службы финансового мониторинга, они обязаны направить запрос по принадлежности. Госслужба финансового мониторинга служит точкой опоры", - добавил нардеп.