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Юрчишин вказав на обов'язок іноземних корпорацій перевіряти своїх контрагентів в Україні

Київ • УНН

 • 9075 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Міжнародні корпорації повинні перевіряти своїх контрагентів в Україні. Про це у коментарі УНН розповів народний депутат, перший заступник голови комітету ВР з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.

Юрчишин вказав на обов'язок іноземних корпорацій перевіряти своїх контрагентів в Україні

"Міжнародні корпорації повинні перевіряти своїх контрагентів, зокрема тих, які працюють в Україні. Відповідно до Базеля І та Базеля ІІІ (принципи ефективного банківського нагляду - ред.). Юридично українські дочки є частиною міжнародних структур. Тож вони мають проходити перевірку відповідно до законодавства, яке регулює діяльність їхніх центральних офісів", - розповів він.

У протилежному випадку, "дочки" міжнародних компаній матимуть проблеми з правоохоронцями, додав Юрчишин.

"Сумлінність компаній та частота їх перевірок залежить від діяльності контролюючих органів в країнах розташування центральних офісів. Наприклад, австрійські фінансові корпорації уникають виконання цих вимог (перевірок)", - додав нардеп.

Зазначимо, що в Україні “грішать” роботою з фіктивними підприємствами і великі іноземні компанії, серед яких американський Cargill, який разом з шахраями фігурує в схемах ухилення від сплати податків. Це в свою чергу завдає репутаційних збитків як самій корпорації, так і уряду України, який Cargill кредитує.

Факти ухилення від сплати податків – це компетенція Державної служби фінмоніторингу України, каже Юрчишин.

"Якщо є такий факт – потрібно заявити про це до Державної служби фінмоніторингу. Це їх компетенція, їх поле діяльності і вони повинні реагувати. Якщо проблема виходить за межі діяльності Державної служби фінмоніторингу, вони зобов'язані скерувати запит за належністю. Держслужба фінмоніторингу слугує точкою опори", - додав нардеп.

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