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ЮНИСЕФ объяснил свою позицию по возрождению "пакетов малыша": это больше, чем экономическая поддержка

Киев • УНН

 • 21817 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Украине проект "пакет малыша" приостановлен. Молодые мамы больше не получают набор первой необходимости для своих новорожденных детей. Взамен государство им предлагает 5000 грн. Депутат Ирина Врещук уже заявила о необходимости возобновления проекта, и в ВР зарегистрировали соответствующий законопроект. Поддерживают "возрождение" "пакета" и в ЮНИСЕФ. Об УНН сообщили в ответ на запрос.

ЮНИСЕФ объяснил свою позицию по возрождению "пакетов малыша": это больше, чем экономическая поддержка

"По данным ЮНИСЕФ, большинство родителей поддерживает именно натуральную помощь в виде пакетов. Критически важно, что эта программа универсальна для всех семей, независимо от их социально-экономического статуса.

"Пакет малыша" объединяет в себе предметы первой необходимости для ухода за ребенком в течение первых дней жизни, материалы для раннего развития ребенка и учебные материалы для родителей, например, о вакцинации и грудном вскармливании. Поэтому, кроме материальной поддержки, семья получает важную информацию, которая воспитывает навыки позитивного родительства и помогает снизить напряжение в подготовке к новорожденному", - пояснили в ЮНИСЕФ.

Там рассказали, что собирали отзывы родителей о "пакете малыша" в течение двух лет.

"Министерство социальной политики прислушивалось к пожеланию семей и улучшало наполнение пакета малыша. За два года количество предметов в пакете выросло в 2,5 раза. И если в 2018 году только 35% родителей предпочитали пакет перед денежной выплатой, то теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде.

Родители, которые получали пакет, высоко оценивают пользу программы и качество наполнения. В среднем, предметы из пакета малыша оценивается в 4,8 балла из 5 возможных.

Более половины получателей считают содержание "пакета малыша" достаточным и исчерпывающим", - отметили в ЮНИСЕФ.

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Положительное влияние программы на семейный бюджет почувствовали 79% бенефициаров. А почти половине (49%) получателей "пакета малыша" удалось существенно сэкономить на покупке товаров для младенца на первых месяцах жизни, добавили в Детском фонде ООН.

"В то время, как финансовая стоимость товаров из пакета малыша (при условии самостоятельного приобретения по розничным ценам - ред.) обойдется родителям дороже на 50-200%", - пояснили в ЮНИСЕФ.

Всего в Фонде отмечают, что "пакет малыша" имеет не только экономические преимущества для семьи.

"Он выполняет просветительскую функцию. Очень важно, что пакет получает каждая семья, независимо от социального статуса. Особенно сейчас, когда многие семьи ощутили на себе экономические последствия COVID-19, пакет малыша должен стать инструментом поддержки уязвимых семей", - отметили в организации.

Как писал УНН, народные депутаты хотят продлить программу "пакет малыша", которая поддерживает семьи новорожденных по всей Украине.

"Мы хотим вернуть все назад, чтобы в роддомах выдавались пакеты малыша. Или же - в месячный срок. По заявлению матерей. Чтобы это было комфортно и современно, в конце концов - 21 век на дворе.

Мы на самом деле хотим, чтобы наши молодые мамочки чувствовали легкое прикосновение государства. Мы понимаем, что государство хочет помогать, но не может, ему трудно найти средства. Потому давайте хотя бы этот "пакет малыша", который является таким необходимым и очень комфортным, сохраним для молодых семей и передадим, собственно, мамочкам", - отметила по этому поводу депутат и кандидат в мэры Киева Ирина Верещук.

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