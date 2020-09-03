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Верещук про "пакунок малюка": мамочки мають відчувати допомогу держави

Київ • УНН

 • 16044 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Народні депутати хочуть продовжити програму "пакунок малюка", яка підтримує сім'ї новонароджених по усій Україні. Про це сьогодні журналістам УНН розповіла народний депутат, кандидат на посаду мера Києва від партії "Слуга народу" Ірина Верещук.

Верещук про "пакунок малюка": мамочки мають відчувати допомогу держави

Нардеп проти монетизації одноразової допомоги породіллям. Спільно з колегами вона зареєструвала відповідний законопроект.

"Коли готували законопроект, ми порахували, що аби купити те, що входить до "пакунку малюка" у роздріб, потрібно витратити близько 7 тис. грн. Відповідно, 5 тис. грн, які пропонують повертати матерям замість бебі-боксу, не достатньо. На цю суму можна купити товар за оптовою ціною. В цій частині я вважаю, що грошова допомога є менш ефективною для мам", - каже Верещук.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За два дні понад 4 тис. сімей отримали картку для монетизації "пакунку малюка"

Жителям міст не складно зібрати "пакунок малюка", а для жителів сіл - це проблематично, додала нардеп.

"Ми хочемо повернути все назад, щоб у пологових будинках видавалися пакунки малюка. Або ж інший варіант – щоб у місячний термін заклади охорони здоров’я, які приймають пологи, видавали їх. За заявою матерів. Щоб це було комфортно і сучасно, зрештою - 21 століття на дворі", - вважає Верещук.

Політик наполягає на тому, аби держава зберегла одноразову натуральну допомогу породіллям.

"Хочу покритикувати трішки тих людей, які дозволили собі таку хорошу ініціативу призупинити. Бо це не додає нам, як депутатам діючим, як владі, плюсів. Бо ми, насправді, хочемо, щоб наші молоді мамочки відчували легкий дотик держави. Ми розуміємо, що держава хоче допомагати, але не може, їй важко знайти кошти. Бо давайте бодай цей "пакунок малюка", який є так необхідний і дуже комфортний, збережемо для молодих сімей і передано, власне, мамочкам", - резюмувала Верещук.

Як писав УНН, в ЮНІСЕФ закликали Кабмін повернути "пакунок малюка".

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