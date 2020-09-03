За два дні понад 4 тис. сімей отримали картку для монетизації "пакунку малюка"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. За два дні понад 4 тисячі сімей новонароджених отримали картку для монетизації "пакунку малюка". Про це інформує Мінсоцполітики з посиланням на АТ "Комерційний банк "ПриватБанк", який з 1 вересня розпочав видачу соціальної карти для виплат "Пакунок малюка", передє УНН.
“За 2 дні більше 4 тисяч батьків новонароджених отримали спеціальну соціальну картку для виплат одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”, — інформують у міністерстві.
Нагадаємо, 1 вересня “ПриватБанк” розпочав видачу карток для виплати одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”.
Головною особливістю цієї карти є те, що її можна відкрити протягом року з дати народження дитини і кошти можна використати ще протягом року з моменту їх зарахування шляхом придбання дитячих товарів (засоби догляду за дітьми та дитячі засоби гігієни: підгузки, серветки; дитячий одяг та взуття; дитяче харчування; дитячий посуд; дитячі іграшки; текстиль для дітей, у тому числі рушники, ковдри) і товарів для породіллі (прокладки для лактації; прокладки післяпологові) у закладах торгівлі, які уклали з Мінсоцполітики публічний договір.