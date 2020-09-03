За два дня более 4 тыс. семей получили карточку для монетизации "пакета малыша"

"За 2 дня более 4 тысяч родителей новорожденных получили специальную социальную карту для выплат единовременной натуральной помощи "пакет малыша", - информируют в министерстве.

Напомним, 1 сентября "ПриватБанк" начал выдачу карточек для выплаты единовременного натуральной помощи "пакет малыша".

Главной особенностью этой карты является то, что ее можно открыть в течение года с даты рождения ребенка и средства можно использовать еще в течение года с момента их зачисления путем приобретения детских товаров (средства ухода за детьми и детские средства гигиены: подгузники, салфетки детская одежда и обувь; детское питание, детская посуда и детские игрушки; текстиль для детей, в том числе полотенца, одеяла) и товары для роженицы (прокладки для лактации, прокладки послеродовые) в учреждениях торговли, что заключили с Минсоцполитики публичный договор.