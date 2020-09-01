Монетизація бейбі-боксів: сьогодні починається видача карток для виплат
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Сьогодні "ПриватБанк" розпочинає видачу карток для виплати одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", передає УНН з посиланням на повідомлення Мінсоцполітики в Telegram-каналі.
"Банком внесено зміни до Умов та правил надання банківських послуг (договір з клієнтами), якими передбачено новий банківський продукт — соціальна карта для виплат "Пакунок малюка", — повідомили у міністерстві.
Як вказано, головною особливістю цієї карти є те, що її можна відкрити протягом року з дати народження дитини і кошти можна використати ще протягом року з моменту їх зарахування шляхом придбання дитячих товарів (засоби догляду за дітьми та дитячі засоби гігієни: підгузки, серветки; дитячий одяг та взуття; дитяче харчування; дитячий посуд; дитячі іграшки; текстиль для дітей, у тому числі рушники, ковдри) і товарів для породіллі (прокладки для лактації; прокладки післяпологові) у закладах торгівлі, які уклали з Мінсоцполітики публічний договір.
Як повідомляв УНН, з 1 вересня 2020 року починає працювати новий механізм отримання грошової компенсації одноразової допомоги "пакунок малюка".