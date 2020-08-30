З 1 вересня запрацює механізм монетизації "пакунку малюка"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. З 1 вересня 2020 року починає працювати новий механізм отримання грошової компенсації одноразової допомоги пакунок малюка, передає УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.
Так, замість одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" після закінчення їх в регіонах надаватиметься грошова допомога.
"Відтепер у батьків є право обирати, що для їх малюка є необхідним: чи потрібен їм одяг, якщо в них вже є діти, особливо діти які мають маленьку різницю у віці, або якщо дитина має алергію і їй не підходять засоби, передбачені у натуральній формі пакунку", - повідомили в міністерстві.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів на засіданні 29 липня погодив старт пілотного проекту з монетизації одноразової допомоги “пакунок малюка”.
Міністерство соціальної політики також раніше опублікувало алгоритм, який має виконати отримувач, який бажає замість бебі-боксу отримати компенсацію.