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С 1 сентября заработает механизм монетизации "пакета малыша"

Киев • УНН

 • 20812 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. С 1 сентября 2020 года начинает работать новый механизм получения денежной компенсации единовременного пособия пакет малыша, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

С 1 сентября заработает механизм монетизации "пакета малыша"

Так, вместо одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" после окончания их в регионах будет предоставляться денежная помощь.

"Отныне у родителей есть право выбирать, что для их малыша необходимо: нужна ли им одежда, если у них уже есть дети, особенно дети, которые имеют маленькую разницу в возрасте, или если ребенок имеет аллергию и ему не подходят средства, предусмотренные в натуральной форме пакета", - сообщили в министерстве.

Как сообщал УНН, Кабинет министров на заседании 29 июля согласовал старт пилотного проекта по монетизации единовременного пособия "пакет малыша".

Министерство социальной политики также ранее опубликовало алгоритм, который должен выполнить получатель, желающий вместо бэби-бокса получить компенсацию.

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