Верещук о "пакете малыша": мамочки должны чувствовать помощь государства

Нардеп против монетизации единоразовой помощи роженицам. Совместно с коллегами она зарегистрировала соответствующий законопроект.

"Когда готовили законопроект, мы посчитали, что чтобы купить то, что входит в "пакет малыша" в розницу, нужно потратить около 7 тыс. грн. Соответственно, 5 тыс. грн, которые предлагают возвращать матерям вместо бэби-бокса, мало. На эту сумму можно купить товар по оптовой цене. В этой части я считаю, что денежная помощь менее эффективна для мам", - говорит Верещук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За два дня более 4 тыс. семей получили карточку для монетизации "пакета малыша"

Жителям городов не сложно собрать "пакет малыша", а для жителей сел - это проблематично, добавила нардеп.

"Мы хотим вернуть все назад, чтобы в роддомах выдавались пакеты малыша. Или же другой вариант - чтобы в срок учреждения здравоохранения, которые принимают роды, выдавали их. По заявлению матерей. Чтобы это было комфортно и современно, наконец - 21 век на дворе", - считает Верещук.

Политик настаивает на том, чтобы государство сохранило одноразовую натуральную помощь роженицам.

"Хочу покритиковать немного тех людей, которые позволили себе такую хорошую инициативу приостановить. Потому что это не добавляет нам, как депутатам действующим, как власти, плюсов. Потому что мы на самом деле хотим, чтобы наши молодые мамочки чувствовали легкое прикосновение государства. Мы понимаем, что государство хочет помогать, но не может, ему трудно найти средства. Так давайте хотя бы этот "пакет малыша", который является так необходим и очень комфортный, сохраним для молодых семей и передано, собственно, мамочкам", - резюмировала Верещук.

Как писал УНН, в ЮНИСЕФ призвали Кабмин вернуть "пакет малыша".