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ЮНІСЕФ пояснив свою позицію щодо відродження “пакунків малюка”: це більше, ніж економічна підтримка

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. В Україні проект “пакунок малюка” призупинено. Молоді мами більше не отримують набір першої необхідності для своїх новонароджених діток. Натомість держава їм пропонує 5 000 грн. Депутат Ірина Врещук вже заявила про необхідність відновлення проекту, і у ВР зареєстрували відповідний законопроект. Підтримують “відродження” “пакунку” і в ЮНІСЕФ. Про повідомили УНН у відповідь на запит.

ЮНІСЕФ пояснив свою позицію щодо відродження “пакунків малюка”: це більше, ніж економічна підтримка

“За даними ЮНІСЕФ, більшість батьків підтримує саме натуральну допомогу, у вигляді пакунків. Критично важливо, що ця програма універсальна для всіх родин, незалежно від їхнього соціально-економічного статусу.

„Пакунок малюка“ поєднує у собі предмети першої необхідності для догляду за дитиною протягом перших днів життя, матеріали для раннього розвитку дитини та навчальні матеріали для батьків, наприклад, щодо вакцинації та грудного вигодовування. Тож, окрім матеріальної підтримки, сім’я отримує важливу інформацію, яка виховує навички позитивного батьківства та допомагає знизити напругу у підготовці до новонародженого”, — пояснили в ЮНІСЕФ.

Там розповіли, що збирали відгуки батьків стосовно “пакунку малюка” протягом двох років.

“Міністерство соціальної політики дослухалось до побажання сімей та покращувало наповнення пакунку малюка. За два роки кількість предметів у пакунку зросла у 2,5 рази. І якщо у 2018 році лише 35% батьків надавали перевагу пакунку перед грошовою виплатою, то тепер 8 із 10 сімей хочуть отримувати допомогу саме у натуральному вигляді.

Батьки, які отримували пакунок, високо оцінюють користь програми та якість наповнення. В середньому, предмети із пакунку малюка оцінюють у 4,8 балів з 5 можливих.

Більше половини отримувачів вважають вміст „пакунку маляти“ достатнім і вичерпним”, — зауважили в ЮНІСЕФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські мами підтримують повернення “пакунка малюка”

Позитивний вплив програми на родинний бюджет відчули 79% бенефіціарів. А майже половині (49%) отримувачам “пакунку малюка” вдалося суттєво заощадити на купівлі товарів для немовляти на перших місяцях життя, додали у Дитячому фонді ООН.

“У той час, як фінансова вартість товарів із пакунку малюка (за умов самостійного придбання за роздрібними цінами — ред.) обійдеться батькам дорожче на 50-200%”, — пояснили в ЮНІСЕФ.

Загалом у Фонді наголошують, що “пакунок малюка” має не лише економічні переваги для родини.

“Він виконує просвітницьку функцію. Дуже важливо, що пакунок отримує кожна сім’я, незалежно від соціального статусу. Особливо зараз, коли багато родин відчули на собі економічні наслідки COVID-19, пакунок малюка повинен стати інструментом підтримки вразливих сімей”, — наголосили в організації.

Як писав УНН, народні депутати хочуть продовжити програму “пакунок малюка”, яка підтримує сім’ї новонароджених по усій Україні.

“Ми хочемо повернути все назад, щоб у пологових будинках видавалися пакунки малюка. Або ж — у місячний термін. За заявою матерів. Щоб це було комфортно і сучасно, зрештою — 21 століття на дворі.

Ми, насправді, хочемо, щоб наші молоді матусі відчували легкий дотик держави. Ми розуміємо, що держава хоче допомагати, але не може, їй важко знайти кошти. Бо давайте бодай цей „пакунок малюка“, який є так необхідний і дуже комфортний, збережемо для молодих сімей і передамо, власне, матусям”, — зазначила з цього приводу депутат і кандидат у мери Києва Ірина Верещук. 

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