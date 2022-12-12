ЮНИСЕФ: более 11 000 детей были убиты или искалечены во время гражданской войны в Йемене
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Известно, что более 11 000 детей были убиты или искалечены во время гражданской войны в Йемене с момента ее эскалации почти восемь лет назад, заявила в понедельник Организация Объединенных Наций, передает УНН.
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«Настоящие потери от этого конфликта, вероятно, гораздо выше», - заявило детское агентство ЮНИСЕФ о жертвах самого серьезного гуманитарного кризиса в мире.
«Тысячи детей погибли, и еще сотни тысяч остаются под угрозой смерти от болезней или голода», - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.
Детали
По данным ЮНИСЕФ, около 2,2 миллиона йеменских детей страдают от острого недоедания, четверть из них в возрасте до пяти лет, и большинство из них подвержены экстремальному риску заражения холерой, корью и другими заболеваниями, которые можно предотвратить с помощью вакцин.
Последние данные агентства подтверждают 3774 детских смерти в период с марта 2015 года по сентябрь 2022 года. По данным ЮНИСЕФ, с тех пор по меньшей мере 62 ребенка были убиты или ранены.
Агентство ООН также сообщило, что 3904 мальчика были завербованы для участия в боевых действиях за эти годы, и более 90 девочек получили роли, в том числе для работы на контрольно-пропускных пунктах.
Добавим
Война в Йемене разразилась в 2014 году и быстро привела к тому, что повстанцы хути, поддерживаемые Ираном, захватили столицу Сану, что побудило силы под руководством Саудовской Аравии вмешаться, чтобы поддержать законное правительство.
С того времени сотни тысяч людей погибли либо в результате боевых действий, либо опосредованно из-за опасной питьевой воды, вспышек болезней, голода и других влияний.
Перемирие при посредничестве ООН длилось шесть месяцев до 2 октября, но затем враждующие стороны не смогли договориться о продлении.