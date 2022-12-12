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ЮНІСЕФ: понад 11 000 дітей було вбито або покалічено під час громадянської війни в Ємені

ЮНІСЕФ: понад 11 000 дітей було вбито або покалічено під час громадянської війни в Ємені

Київ • УНН

 • 671765 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Відомо, що понад 11 000 дітей було вбито або покалічено під час громадянської війни в Ємені з моменту її ескалації майже вісім років тому, заявила в понеділок Організація Об'єднаних Націй, передає УНН.

Цитата

«Справжні втрати від цього конфлікту, ймовірно, набагато вищі», - заявило дитяче агентство ЮНІСЕФ про жертв найсерйознішої гуманітарної кризи у світі.

«Тисячі дітей загинули, і ще сотні тисяч залишаються під загрозою смерті від хвороб або голоду», - заявила виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

Деталі

За даними ЮНІСЕФ, близько 2,2 мільйона єменських дітей страждають від гострого недоїдання, чверть з них у віці до п'яти років, і більшість з них схильні до екстремального ризику зараження холерою, кіром та іншими захворюваннями, яким можна запобігти за допомогою вакцин.

Останні дані агентства підтверджують 3774 дитячі смерті в період з березня 2015 року до вересня 2022 року. За даними ЮНІСЕФ, відтоді щонайменше 62 дитини було вбито або поранено.

Агентство ООН також повідомило, що 3904 хлопчики були завербовані для участі у бойових діях за ці роки, і що понад 90 дівчаток отримали ролі, у тому числі для роботи на контрольно-пропускних пунктах.

Додамо

Війна в Ємені вибухнула в 2014 році і швидко призвела до того, що повстанці хуті, що підтримуються Іраном, захопили столицю Сану, що спонукало сили під керівництвом Саудівської Аравії втрутитися, щоб підтримати законний уряд.

З того часу сотні тисяч людей загинули або внаслідок бойових дій, або опосередковано через небезпечну питну воду, спалахи хвороб, голод та інші впливи.

Перемир'я за посередництва ООН тривало шість місяців до 2 жовтня, але потім ворогуючі сторони не змогли домовитися про продовження.

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