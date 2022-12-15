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ЮНИСЕФ: 7 млн. украинских детей под угрозой из-за отсутствия электроэнергии

ЮНИСЕФ: 7 млн. украинских детей под угрозой из-за отсутствия электроэнергии

Киев • УНН

 • 3553506 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Постоянные атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины ставят под угрозу жизнь почти 7 миллионов детей, заявила Кэтрин Рассел, исполнительный директор ЮНИСЕФ.

Об этом пишет издание Rai News, передает УНН.

Цитата

“Миллионы детей сталкиваются с тяжелой зимой, теснясь в холоде и темноте, не имея никакого представления о том, как и когда может наступить передышка”, — сказала Рассел, добавив, что дети также не смогут посещать онлайн-обучение, поскольку возможность посещать школы исчезает из-за разрушения заведений и опасности ударов со стороны России.

Почти все украинские дети не имеют постоянного доступа к электроэнергии, теплу и воде — условий, которые обеспечивают их здоровье и безопасность, сообщили в ЮНИСЕФ.

Как отметили в организации, около 1,5 миллиона детей подвергаются риску депрессии, тревоги, посттравматических стрессовых расстройств и других проблем с психическим здоровьем.

Добавим

Независимая международная комиссия ООН по расследованию военных преступлений РФ заявляет о разрушительном влиянии войны на украинских детей.

В заявлении, указывающем на постоянный рост угроз правам и жизни детей, подчеркивается, что разрушение школ сказывается на доступности образования, и в деоккупированных областях тоже.

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