Війна, яка розв'язана росією в Україні чинить руйнівний вплив на українських дітей - Комісія ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування воєнних злочинів рф заявляє про руйнівний вплив війни на українських дітей.
Про це пише УНН з посиланням на заяву Незалежної міжнародної слідчої комісії ООН щодо візиту України до Києва.
Деталі
Після першого візиту трьох комісарів до Києва у червні, слідчі ООН здійснили декілька подорожей до України. Поточний візит є десятою місією Комісії.
У заяві, яка вказує на постійне зростання загроз правам і життю дітей вказується, що руйнування шкіл позначається на доступності освіти, і в деокупованих областях теж.
Цитата
"Комісія висловлює занепокоєння з приводу жахливої ситуації, що продовжує впливати на життя та права дітей. Діапазон їхніх прав, що перебувають під загрозою, постійно збільшується. На додаток до задокументованих випадків порушення особистої недоторканності дітей, матері розповіли нам, що діти стикаються із проблемами доступу до освіти", - йдеться в документі.
Під час цього візиту Комісія приділила значну увагу питанню знищення цивільної інфраструктури країни, зокрема, руйнуванню її енергетичних та транспортних мереж
Експерти ООН нагадують, що цивільна інфраструктура захищена міжнародним гуманітарним правом, тож вони “мають намір детально вивчити це питання” та подати доповідь Раді ООН з прав людини в березні наступного року.
За даними ООН, внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну загинули 6557 цивільних осіб, 10 074 дістали поранення. Зауважується, що реальні цифри значно більші.