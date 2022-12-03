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Война, развязанная россией в Украине, оказывает разрушительное влияние на украинских детей - Комиссия ООН

Война, развязанная россией в Украине, оказывает разрушительное влияние на украинских детей - Комиссия ООН

Киев • УНН

 • 1036445 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Независимая международная комиссия ООН по расследованию военных преступлений России заявляет о разрушительном влиянии войны на украинских детей.

Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Независимой международной следственной комиссии ООН по поводу визита Украины в Киев.

Детали

После первого визита трех комиссаров в Киев в июне, следователи ООН совершили несколько визитов в Украину. Текущий визит — десятая миссия Комиссии.

В заявлении, указывающем на постоянный рост угроз правам и жизни детей, указывается, что разрушение школ сказывается на доступности образования, и в деоккупированных областях тоже.

Цитата

“Комиссия выражает обеспокоенность по поводу ужасающей ситуации, которая продолжает влиять на жизнь и права детей. Диапазон их прав, находящихся под угрозой, постоянно увеличивается. В дополнение к задокументированным случаям нарушения личной неприкосновенности детей, матери рассказали нам, что дети сталкиваются с проблемами доступа к образованию”, — говорится в документе.

Во время этого визита Комиссия уделила значительное внимание вопросу уничтожения гражданской инфраструктуры страны, в частности разрушению ее энергетических и транспортных сетей.

Эксперты ООН напоминают, что гражданская инфраструктура защищена международным гуманитарным правом, поэтому они “намерены детально изучить этот вопрос” и представить доклад Совету ООН по правам человека в марте следующего года.

По данным ООН, в результате полномасштабного вторжения россии в Украину погибли 6557 гражданских лиц, 10 074 получили ранения. Замечается, что реальные цифры гораздо больше.

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