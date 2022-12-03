Война, развязанная россией в Украине, оказывает разрушительное влияние на украинских детей - Комиссия ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Независимая международная комиссия ООН по расследованию военных преступлений России заявляет о разрушительном влиянии войны на украинских детей.
Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Независимой международной следственной комиссии ООН по поводу визита Украины в Киев.
Детали
После первого визита трех комиссаров в Киев в июне, следователи ООН совершили несколько визитов в Украину. Текущий визит — десятая миссия Комиссии.
В заявлении, указывающем на постоянный рост угроз правам и жизни детей, указывается, что разрушение школ сказывается на доступности образования, и в деоккупированных областях тоже.
Цитата
“Комиссия выражает обеспокоенность по поводу ужасающей ситуации, которая продолжает влиять на жизнь и права детей. Диапазон их прав, находящихся под угрозой, постоянно увеличивается. В дополнение к задокументированным случаям нарушения личной неприкосновенности детей, матери рассказали нам, что дети сталкиваются с проблемами доступа к образованию”, — говорится в документе.
Во время этого визита Комиссия уделила значительное внимание вопросу уничтожения гражданской инфраструктуры страны, в частности разрушению ее энергетических и транспортных сетей.
Эксперты ООН напоминают, что гражданская инфраструктура защищена международным гуманитарным правом, поэтому они “намерены детально изучить этот вопрос” и представить доклад Совету ООН по правам человека в марте следующего года.
По данным ООН, в результате полномасштабного вторжения россии в Украину погибли 6557 гражданских лиц, 10 074 получили ранения. Замечается, что реальные цифры гораздо больше.