ЮНІСЕФ: 7 млн українськиїх дітей під загрозою через відсутність електроенергії

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“Мільйони дітей стикаються з тяжкою зимою, тулячись у холоді й темряві, не маючи жодного уявлення про те, як і коли може настати перепочинок”, — сказала Рассел, додавши, що діти також не зможуть відвідувати онлайн-навчання, оскільки можливість відвідувати школи зникає, через руйнування закладів та небезпеку ударів зі сторони Росії.

Майже всі українські діти не мають постійного доступу до електроенергії, тепла та води — умов, які забезпечують їх здоров’я та безпеку, повідомили в ЮНІСЕФ.

Як зазначили в організації, близько 1,5 мільйона дітей піддаються ризику депресії, тривоги, посттравматичних стресових розладів та інших проблем з психічним здоров'ям.

Додамо

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування воєнних злочинів РФ заявляє про руйнівний вплив війни на українських дітей.

У заяві, яка вказує на постійне зростання загроз правам і життю дітей вказується, що руйнування шкіл позначається на доступності освіти, і в деокупованих областях теж.