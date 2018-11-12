Юные украинские астрономы завоевали четыре медали в КНР
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Украинская команда получила 4 медали на Международной олимпиаде по астрономии в Китае. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины, передает УНН.
“Команда украинских учеников и выпускников школ получила 4 награды — 2 серебряные и 2 бронзовые — на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике. Она завершилась 11 ноября 2018 года, в Пекине (Китайская Народная Республика). Всего за победу боролись около 200 участников из 39 стран мира”, - говорится в сообщении.
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Соревнования по профильным дисциплинам проходило в нескольких турах: теоретический, практический, наблюдение за звездным небом и командный.
По результатам соревнований участники украинской сборной завоевали такие медали:
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- “Серебро” — Иван Ридкокаша, выпускник КУ “Харьковский физико-математический лицей № 27 Харьковского городского совета Харьковской области”;
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- “Серебро” — Назарий Фортуна, выпускник Львовского физико-математического лицея-интерната Львовского национального университета им. Ивана Франко;
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- “Бронза” — Павел Гилей, ученик 11 класса Львовского физико-математического лицея-интерната Львовского национального университета им. Ивана Франко;
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- “Бронза” — Максим Рябоконь, выпускник Лицея № 142 г. Киев.
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В состав команды также вошел выпускник Львовского физико-математического лицея-интерната Львовского национального университета им. Ивана Франко Даниил Сагайдак. Он получил почетную грамоту от организаторов олимпиады.
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Отметим, что серебряный призер олимпиады Иван Ридкокаша уже участвовал в Международной олимпиаде по физике, которая проходила в июле в г. Лиссабон в Португалии. Украинец также получил на ней серебряную медаль.
Международная олимпиада по астрономии и астрофизике (International Olympiad on Astronomy and Astrophysics, IOAA) происходит ежегодно. Страна-участник представляет одну команду (не более 5 учеников или студентов). Победители олимпиады определяются в индивидуальном первенстве и награждаются золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, а также отмечаются похвальными грамотами и призами в отдельных номинациях, которые устанавливает страна-хозяйка олимпиады.
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Напомним, сборная Украины стала серебряным призером шахматной Олимпиады.