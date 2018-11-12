Юні українські астрономи вибороли чотири медалі у КНР
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Українська команда отримала 4 медалі на Міжнародній олімпіаді з астрономії у Китаї. Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти та науки України, передає УНН.
“Команда українських учнів та випускників шкіл здобула 4 нагороди — 2 срібні та 2 бронзові — на Міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики. Вона завершилася 11 листопада 2018 року, у Пекіні (Китайська Народна Республіка). Загалом за перемогу боролися близько 200 учасників з 39 країн світу”, — йдеться у повідомленні.
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Змагання з профільних дисциплін проходило у кількох турах: теоретичний, практичний, спостереження за зоряним небом та командний.
За результатами змагань учасники української збірної вибороли такі медалі:
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- “срібло” — Іван Рідкокаша, випускник КЗ “Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області”;
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- “срібло” — Назарій Фортуна, випускник Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату Львівського національного університету ім. Івана Франка;
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- “бронза” — Павло Гілей, учень 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату Львівського національного університету ім. Івана Франка;
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- “бронза” — Максим Рябоконь, випускник Ліцею № 142 м. Києва.
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До складу команди також увійшов випускник Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату Львівського національного університету ім. Івана Франка Данило Сагайдак. Він отримав почесну грамоту від організаторів олімпіади.
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Зазначимо, що срібний призер олімпіади Іван Рідкокаша вже брав участь у Міжнародній олімпіаді з фізики, яка проходила у липні у м.Лісабон у Португалії. Українець також здобув на ній срібну медаль.
Міжнародна олімпіада з астрономії та астрофізики (International Olympiad on Astronomy and Astrophysics,IOAA) відбувається щорічно. Країна-учасниця представляє одну команду (не більше 5 учнів чи студентів). Переможці олімпіади визначаються в індивідуальній першості та нагороджуються золотими, срібними та бронзовими медалями, а також відзначаються похвальними грамотами та призами в окремих номінаціях, які встановлює країна-господар олімпіади.
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Нагадаємо, збірна України стала срібним призером шахової Олімпіади.