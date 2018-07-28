Українці на міжнародній олімпіаді з хімії виграли "золото" і три "срібла"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. На 50-ій Міжнародній олімпіаді з хімії в Чехії та Словаччині українські учасники виграли 4 медалі. Про це йдеться у повідомленні посольства України в Чехії, передає УНН.
"Срібні медалі отримали Дмитро Царенко, Ольга Ващенко, Артем Янчак. Золоту медаль повезе додому Кирило Данилейко", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, шестеро українських старшокласників здобули 4 золоті та 2 срібні медалі на 59 Міжнародній математичній олімпіаді, яка проходила 3 – 14 липня в м. Клуж-Напока (Румунія). У загальному рейтингу українська команда посіла 4 місце з понад 100 країн світу, після США, Росії і Китаю.
Сьогодні просто неймовірний день!
На 50-ій Міжнародній олімпіаді з хімії в Чехії та Словаччині українські учасники виграли 4 медалі.
Срібні медалі отримали Дмитро Царенко, Ольга Ващенко, Артем Янчак. Золоту медаль повезе додому Кирило Данилейко.
Вітаємо! pic.twitter.com/4P3emLmICV