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Українці на міжнародній олімпіаді з хімії виграли "золото" і три "срібла"

Київ • УНН

 • 11506 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. На 50-ій Міжнародній олімпіаді з хімії в Чехії та Словаччині українські учасники виграли 4 медалі. Про це йдеться у повідомленні посольства України в Чехії, передає УНН.

"Срібні медалі отримали Дмитро Царенко, Ольга Ващенко, Артем Янчак. Золоту медаль повезе додому Кирило Данилейко", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, шестеро українських старшокласників здобули 4 золоті та 2 срібні медалі на 59 Міжнародній математичній олімпіаді, яка проходила 3 – 14 липня в м. Клуж-Напока (Румунія). У загальному рейтингу українська команда посіла 4 місце з понад 100 країн світу, після США, Росії і Китаю.

Сьогодні просто неймовірний день!
На 50-ій Міжнародній олімпіаді з хімії в Чехії та Словаччині українські учасники виграли 4 медалі.
Срібні медалі отримали Дмитро Царенко, Ольга Ващенко, Артем Янчак. Золоту медаль повезе додому Кирило Данилейко.

Вітаємо! pic.twitter.com/4P3emLmICV

— UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) 28 липня 2018 р.

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